«كورة ستار » مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط الزمالك beIN مجانًا

يلتقى فريق الزمالك فى السابعة والنصف مساء اليوم الأحد، مع نظيره الإسماعيلى على ستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

يدخل الأبيض اللقاء منتشيا بعد الفوز على حرس الحدود بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير أمام وادى دجلة، فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله، فى الجولة الخامسة عشر من منافسات المسابقة المحلية، بينما خسر الدراويش من أسوان بهدفين مقابل هدف في إطار نفس الجولة، وتمثل مباراة الليلة مواجهة فرنسية خالصة بين الثنائى كارتيرون مدرب الزمالك وجوميز مدرب الإسماعيلى.

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 3 وخسر 7 مباريات وسجل

لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

يعود مصطفى محمد مهاجم الزمالك، لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى في الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود، للإيقاف، لحصوله على الإنذار الثالث، كما قرر المدير الفني للزمالك، عودة محمد عبد الغنى لقيادة خط الدفاع إلى جانب محمود علاء نظراً لغياب محمود حمدى "الونش"، للإيقاف، بعد حصوله على الإنذار الثالث أمام حرس الحدود .

وجاء تشكيل الزمالك كالتالى:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.



خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما محمد أوناجم ويوسف أوباما أشرف بن شرقى.



خط الهجوم: مصطفى محمد.

وجاء تشكيل الإسماعيلى كالتالى:



حراسة المرمى: محمد فوزى.

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خط الدفاع: محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم.

خط الوس: محمود دونجا – عماد حمدى - محمد

الشامى – أحمد مدبولى – عبد الرحمن مجدى.

خط الهجوم .. فخر الدين بن يوسف.

في المقابل يسعى الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للإسماعيلى لتصحيح مسار فريقه محلياً بعد الخسارة من أسوان في الجولة الماضية وهى الخسارة الأولى التي يتلقاها الدراويش منذ تولى جوميز مسئولية تدريب الفريق، ويتطلع لحصد نقاط المباراة الثلاث للتقدم في سباق مراكز المسابقة ومصالحة الجماهير الغاضبة من تراجع النتائج المحلية لاسيما أن مباراة الليلة ستكون البروفة النهائية قبل موقعة نصف نهائي البطولة العربية حيث ينتظر أن يلعب الدراويش مع الفائز من موقعة الرجاء المغربى ومولودية الجزائرى يوم 16 فبراير الجارى.

ويفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.

ويبدو التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من: "محمد فوزى - أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدرى -همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو".