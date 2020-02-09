بث مباشر الزمالك يلا شوت Live| رابط مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي Yalla shoot حصري بلس

يشهد لقاء الزمالك والإسماعيلى، الذى يجمع الفريقين اليوم، عودة مصطفى محمد مهاجم الزمالك لقيادة خط هجوم الفريق الأبيض أمام الإسماعيلى فى الدورى، بعد غيابه عن لقاء حرس الحدود للإيقاف لحصوله على الإنذار الثالث.

ويلتقى الزمالك مع الإسماعيلى فى السابعة والنصف من مساء اليوم، على ملعب الأخير ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين يوم 24 يوليو الماضى، فى الجولة السابعة والعشرين من البطولة المحلية وانتهت بفوز الفريق الأبيض على الدراويش بثلاثة أهداف

مقابل هدف، أحرز أهداف الزمالك محمود علاء، وأحمد سيد زيزو، وعمر السعدى، بينما سجل هدف الإسماعيلى الوحيد شيلونجو.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب

14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، اللقاء بتشكيل مكون من: "محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

أما التشكيل المتوقع للإسماعيلى أمام الزمالك مكون من : "محمد فوزى - أسامة إبراهيم – باهر المحمدى – إبراهيم أبو اليزيد – محمود البدرى -همام طارق – دونجا – أحمد مدبولى – بيكيتى سيلفا – فخر الدين بن يوسف – شيلونجو"