لاعبو الزمالك يبدأون عمليات الإحماء لمواجهة الإسماعيلي

بدأ لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عمليات الاحماء علي ملعب الاسماعيلية ، تحت قيادة امير عبد العزيز مدرب الفريق استعدادا لمواجهة الاسماعيلي في السابعة والنصف مساء اليوم. في حين يؤدي البدلاء فقرة تدريبية بالكرة من لمسة واحدة. ويواجه الزمالك فريق بالاسماعيلي في الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز. وكان باتريس كارتيرون أعلن تشكيل الزمالك وجاء على النحو التالي : Advertisements حراسة المرمى .. محمد أبو جبل. خط الدفاع .. عبد الله جمعة – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة. خط الوسط .. طارق حامد – فرجاني ساسي – محمد أوناجم – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي. خط الهجوم .. مصطفى محمد.

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