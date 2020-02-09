كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Zamalek رابط مباشر الزمالك KORA ONLINE

يستضيف الإسماعيلي فريق “الزمالك” في قمة الاسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعينه على تحقيق الفوز لتعويض خسارة الجولة الماضية امام فريق “أسوان” بنتيجة (2-1).

ويقبع فريق الدراويش في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 21 نقطة، حيث خاض الفريق 16 مباراة

وحقق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل في 3 وخسر في 7 مناسبات.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز على فريق “حرس الحدود” في الجولة الاخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير امام فريق “وادي دجلة“،

ويصل إلى النقطة الـ28.ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بعد أن لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتاريخيًا التقى الفريقين في 105 مباراة، حيث كانت الغلبة للفارس الأبيض الذي حقق الفوز في 43 مباراة في المقابل فاز الدراويش في 31 لقاء وانتهت 31 مباراة بالتعادل بين الفريقين.