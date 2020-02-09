صور .. وزير الرياضة يكرم أبطال بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى

قام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأحد، بتكريم بعثة منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبى بعد فوزها بالمركز الثاني في بطولة كأس العالم لرفع الأثقال أبوجا 2020 بدولة نيجيريا، وحصولها على 12 ميدالية متنوعة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو.

وأكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن تكريم الرئيس للرياضيين ممن يحققون بطولات وإنجازات بين فترة وأخرى يعكس ويجسد حالة الانتعاشة التي تواكبها الرياضة المصرية، مشيراً إلى أن

اهتمام الدولة بالأبطال يمثل حافزا ودفعة معنوية لتحقيق المزيد من الإنجازات. وحققت مصر المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة بعد تحقيق 12 ميدالية متنوعة مقسمة الى 3 ذهبيات، و6 فضيات، و3 برونزيات، بالبطولة التي شارك بها 200 لاعب من 21 دولة.حقق الميداليات كل من محمد صبحي ذهبية، وشريف عثمان ذهبية، رحاب احمد ذهبية،محمد السيد فضية، امل محمود فضية، نادية فكرى فضية، محمود صبري فضية، فاطمة عمر فضية، فاطمة محروس فضية، راند تاج برونزية، متولي مطحنة برونزية، طه عادل برونزية، وهاني محسن مركز رابع.جدير بالذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أناب الدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير لاستقبال بعثة منتخب مصر للأثقال والتي وصلت في الساعات الأولى من صباح اليوم إلي مطار القاهرة، والتي ضمت 50 لاعبًا من ألعاب رفع الأثقال وألعاب القوي والسباحة وتنس طاولة والطائرة والريشة الطائرة والتايكوندو، هذا بخلاف الجهاز الفني والإداري.