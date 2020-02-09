يد الزمالك 2007 يبدأ أولى مشاركاته ببطولة الجمهورية الشتوية

خاض فريق كرة اليد مواليد 2007 " الزمالك ب " 3 مباريات ببطولة الجمهورية الشتوية لكرة اليد المصغرة للموسم الرياضي 2019 / 2020 على ملاعب نادي الرحاب الرياضي كأول مشاركة رسمية له عقب تشكيل الفريق قبل 4 شهور فقط

وقال أحمد طارق السيد مدرب الفريق أن الفريق رغم حداثة تكوينه الا أن المستوى الفني في تقدم واضح ويأتي ذلك بفضل الدعم الكبير الذي يحظى به الفريق ونشاط الكرة اليد من عبد الرحمن البوهي رئيس قطاع الناشئين وحسن شاكر مدير اداري قطاع الناشئين وكابتن شريف

ماهر اداري الفريق ود اسلام محمدي طبيب الفريق لافتا الى أن الفريق في البطولة الشتوية التي تعد المشاركة الأولى له خاض 3 مباريات خسر في اثنتين منهما أمام الشمس والطيران وفاز في مباراته أمام أكاديمة سبورتنج رغم تعرض عدد من اللاعبين للاصابة

وأكد مدرب فريق الزمالك ب مواليد 2007 أحمد طارق أن الفريق يبدأ يوم السبت 15 فبراير الجاري مشاركته في بطولة منطقة الجيزة لكرة اليد مواليد 2007 بنين

ويلتقي فيها 5 فرق هي الصيد ومركز شباب السلام والزمالك أ والشيخ زايد وأكاديمية سبورتنج آملا أن يحقق الفريق نتائج جيدة في هذه البطولة وأن الاستعدادات الفنية على قدم وساق ويبذل اللاعبون قصارى الجهد للخروج بالشكل الفني اللائق في هذه البطولة.

يذكر أن فريق الزمالك ب مواليد 2007 لكرة اليد يتكون من اللاعبون محمد محمود جميل و مهند أيمن وأحمد صبري ابراهيم و مازن محمد يوسف وعاصم علاء ومعاذ أحمد فتحي وأحمد أيمن ومؤمن محمد عبد الجليل ومحمد أحمد عفيفي وكامل خالد ومحمد وليد الباز ومحمد عمر وزياد هاني حجاج وأحمد بحر ومروان محمد نشأت وأحمد محمد حسني وحمزة الحسن واياد محمد سمره

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كابتن احمد طارق

كابتن عبدالرحمن البوهي