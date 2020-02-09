ريال مدريد يفوز على أوساسونا ويؤكد صدارته للدوري الإسباني

حقق فريق ريال مدريد فوزًا ثمينًا علي نظيره أوساسونا برباعية مقابل هدف، مؤكدًا صدارته لليجا الإسبانية حتي الآن، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأحد ضمن من الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإسباني.
افتتح أهداف المباراة يوناي جارسيا لاعب فالنسيا في الدقيقة 14، بعد أن استلم كرةعرضية داخل منطقة الجزاء برأسية رائعة سكنت شباك كورتوا حارسمرمي الملكي.
وفي الدقيقة 33، استطاع إيسكو لاعب ريال مدريد أن يحرز هدف التعادل للملكي، بعد أن سدد كرة قوية من لمسة واحة سكنت الشباك، ثم في الدقيقة 38،سجل سيسرجيو راموس الهدف الثاني رأسية رائعة ، وقبل نهاية الوقت الأصلي وفي الدقيقة 85، تمكن لوكاس فازكيس من تسجيل الهدف الثالث للملكي، وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع سجل يوفيتش الهدف الرائع من تسديدة رائعة.
وبتلك النتيجة يؤكد ريال مدريد صدارته للدوري الإسباني حتي الأن برصيد 52 نقطة، بينما يتجمد رصيد أوساسونا عند 28 نقطة محتلا المركز الثاني عشر.
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