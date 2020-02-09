أهداف مباراة ريال مدريد وأوساسونا في الدوري الإسباني

واصل ريال مدريد مسيرته الرائعة وحول تأخره إلى فوز كبير 4-1 على أوساسونا محققًا انتصاره الخامس على التوالي في دوري الدرجة الأولى الإسباني اليوم الأحد 9-2-2020.

وبهذا الفوز عزز ريال مدريد صدارته لترتيب جدول الليجا برصيد 52 نقطة، بينما تجمد رصيد اوساسونا عند النقطة 28 فى المركز الثاني عشر.

اضغط هنا للوصول الى صفحة اهداف مباراة ريال مدريد واوساسونا فى الليجا..

وأراد ريال مدريد التعافي من هزيمته بملعبه 4-3 أمام ريال سوسيداد بكأس الملك يوم الخميس لكنه بدأ بشكل سيء بعد أن منح أوناي نونييز التقدم لأوساسونا في الدقيقة 14 بضربة رأس رائعة بعد ركلة ركنية.

وأظهر ريال بعض علامات الخوف لكن لاعب الوسط إيسكو تعادل في الدقيقة 33 بتسديدة مباشرة قبل أن يضع القائد سيرجيو راموس الزوار في المقدمة بعدها بخمس دقائق من ضربة رأس من مسافة قريبة بعد تمريرة بالرأس من كاسيميرو.

ووسع البديلان لوكاس فازكيز ولوكا يوفيتش الفارق بهدفين قبل النهاية ليعزز فريق المدرب زين الدين زيدان صدارته بفارق ست نقاط عن أقرب مطارديه برشلونة الذي يزور ريال بيتيس في وقت لاحق اليوم.