رياضة | ريال مدريد يتجاوز أحزان الخروج من الكأس برباعية في مرمى أوساسونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يتجاوز أحزان الخروج من الكأس برباعية في مرمى أوساسونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قلب نادي ريال مدريد الإسباني تأخره بهدف، لفوز بثلاثية مقابل هدف أمام مضيفه أوساسونا، في اللقاء اللذي شهده ملعب ألسادار بمدينة بامبلونا بأقليم الباسك، ضمن مواجهات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

تقدم اللاعب أوناي جارسيا بهدف مبكر لأوساسونا في الدقيقة 14 ليرد ريال مدريد بهدفين متتاليين عبر إيسكو في الدقيقة 33 وسيرجيو راموس في الدقيقة 38، قبل أن يؤكد لوكاس فاسكيز فوز ريال مدريد بهدف ثالث في الدقيقة 84، ويتبعه لوكا يوفيتش بالهدف الرابع في الدقيقة 92.

شهد الشوط الأول قمة الإثارة في المباراة، حيث تقدم أوناي بهدف مبكر، أربك حسابات المدرب زين الدين زيدان في المباراة.

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نشط لاعبو ريال مدريد بعد الهدف، ليسجل النادي الملكي ثنائية قبل نهاية الشوط بواسطة إيسكو وراموس، ليخرج الريال من الشوط الأول فائزاً بهدفين لهدف.

في الشوط الثاني، حاول لاعبو أوساسونا تحقيق التعادل، لكن تماسك لاعبي ريال مدريد حال دون ذلك.

في الدقيقة 84 قتل ريال مدريد المباراة بالهدف الثالث، ثم الرابع في آخر لحظات المباراة، ليفوز ريال مدريد باللقاء، ويرفع رصيده للنقطة 52 في صدارة الليجا، ويظل أوساسونا في المركز الثاني عشر برصيد 28 نقطة.