رياضة | أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من الكاف على اتهامات الاختلاس المالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الأحد على اتهامات أحمد أحمد رئيس الكاف وهاني أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الإفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بالاختلاس المالي.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بيانًا رسميًا للرد على التقارير التي أفادت بوجود اختلاس من خزائن الاتحاد واُتهم فيها العديد من الأسماء.

وقال الاتحاد الأفريقي في بيان رسمي: "سوف تستمر الإصلاحات الهيكلية للكاف على الرغم من محاولات إخراج هذه العملية عن طريق الصحافة، وتحتفظ اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم أيضًا بحقها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد جميع مؤلفي الادعاءات الخاطئة التي لا أساس لها والتي جرى تداولها في الصحافة وعلى الشبكات الاجتماعية لبضعة أيام".

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وتابع بيان كاف: "وافقت اللجنة التنفيذية على إطلاق التدقيق العام في 11 أبريل 2019، وهي أيضا اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم الذي طلب من الاتحاد الدولي لكرة القدم إقامة شراكة لمدة 6 أشهر من أجل الاصلاحات".

وأضاف: "جرى اتخاذ العديد من التدابير الهيكلية قبل وأثناء شراكة لمدة 6 شهور مع الفيفا، وتتعلق هذه التدابير بكل من الحوكمة والإدارة اليومية لشؤون الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبالتالي سوف نستمر في هذا الطريق للإصلاح، وبالتالي رفع الاتحاد الأفريقي إلى أفضل المعايير الدولية".

واختتم البيان: "حددت اللجنة التنفيذية جلسة في 14 فبراير الجاري، لإقرار خارطة الطريق 2020-2021، والتي سوف تأخذ في الاعتبار التوصيات المختلفة".