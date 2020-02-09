رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين.

ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء غد الانثين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت قائمة الأهلي كلا من :-

حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي.

خط الدفاع: محمود متولي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة.

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خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - أحمد الشيخ - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - جيرالدو - محمد مجدي «أفشة».

خط الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي - أليو بادجي.

