رياضة | عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. مفاجآت في قائمة الأهلي لمواجهة طلائع الجيش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويستضيف الأهلي نظيره طلائع الجيش في السابعة والنصف من مساء غد الانثين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.
وضمت قائمة الأهلي كلا من :-
حراسة المرمى: محمد الشناوي - شريف إكرامي.
خط الدفاع: محمود متولي - أيمن أشرف - ياسر إبراهيم - علي معلول - أحمد فتحي - محمد هاني - رامي ربيعة.
خط الوسط: عمرو السولية - أليو ديانج - حسين الشحات - أحمد الشيخ - وليد سليمان - محمود عبدالمنعم «كهربا» - جيرالدو - محمد مجدي «أفشة».
خط الهجوم: مروان محسن - جونيور أجايي - أليو بادجي.
فيما تم استبعاد كلًا من :-
سعد الدين سمير ومحمد محمود ورمضان صبحي وحمدي فتحي بسبب الإصابة، وعلي لطفي وصالح جمعة ومحمود وحيد وحسام عاشور لوجهة نظر فنية.