رياضة | تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل الزمالك الرسمي أمام الإسماعيلي .. مشاهدة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن تشكيلته لمباراة الإسماعيلي المقرر لها بعد قليل ببطولة الدوري. وجاء تشكيل الزمالك كالتالي : Advertisements حراسة المرمى : محمد أبو جبل خط الدفاع: عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - أحمد عيد. خط الوسط: طارق حامد - فرجاني ساسي. أمامهما: محمد اوناجم - يوسف أوباما - أشرف بن شرقي خط الهجوم : مصطفى محمدالاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7

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