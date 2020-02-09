رياضة | خاص.. عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض الأهلي مباراة ودية أمام أورلاندو استعدادًا لموقعة صن داونز في جنوب إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص.. عبد الحفيظ يكشف حقيقة خوض الأهلي مباراة ودية أمام أورلاندو استعدادًا لموقعة صن داونز في جنوب إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حقيقة خوض الفريق الأحمر مباراة ودية أمام فريق أورلاندو الجنوب الإفريقي استعدادًا مواجهة صن داونز الجنوب إفريقي.

وقال عبد الحفيظ في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365 الرياضي" :"ما يتردد ليس له أساس من الصحة، كيف يمكن خوض مباراة ودية قبل ساعات من مواجهة هامة أمام صن دوانز".

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وأضاف عبد الحفيظ :"لا أعلم السبب والقصد من وراء مثل هذه الأخبار، لم نحدد حتى الآن موعد سفر الفريق إلى جنوب إفريقيا، وسيتم تحديده خلال الأيام القليلة المقبلة".

ويستضيف الأهلي نظيره ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي مساء يوم 29 من فبراير الجاري في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش مساء غد الاثنين على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.