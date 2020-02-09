رياضة | عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. رسالة قوية من عمر السومة تحسم انتقاله للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حرص الدولي السوري عمر السومة، مهاجم فريق أهلي جدة السعودي، على الكشف عن حقيقة الأنباء التي ترددت مؤخرا بشأن اقترابه من الأهلي المصري.

وخرج السومة في مقطع فيديو قام بنشره عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قائلا: "أوجه رسالة لجمهور الأهلي المصري بشأن مفاوضات نادي القرن في إفريقيا، أن كل ما أثير عن انتقالي كان فقط عبر السوشيال ميديا، ولم يتحدث معي أحد بشكل رسمي".

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وأكمل السومة: "الأهلي المصري فريق كبير ولكني مرتبط بعقد مع أهلي جدة وأحترم تعاقدي.. المستشار تركي آل الشيخ (رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية) لم يتحدث معي بشأن الانتقال للأهلي المصري. وكما ذكرت، لدي عقد مع الأهلي السعودي".

واختتم السومة: "كان لدي عروض أوروبية عديدة من الدوري الإنجليزي والسويسري وغيرهما، لكن لم تتم الأمور".