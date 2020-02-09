رياضة | تعادل القباري وفوز نادي كوم حمادة بدوري القسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل القباري وفوز نادي كوم حمادة بدوري القسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

في ختام الجولة ال22 نجح نادي كوم حمادة في تحقيق فوز غالي وثمين علي مركز شباب حوش عيسي بهدف مقابل لاشئ، وأنتهت مباراة القباري مع كفر بولين بالتعادل الإيجابي 1-1.

وكان بالأمس أقيمت 6 جولات وأسفرت عن فوز فريق سبورتنج على حساب فريق رشيد بهدف مقابل لاشئ.

وتعادل فريق مياه البحيرة مع فريق نهضة العامرية 0-0 وبنفس النتيجة انتهت مباراة ايتاي البارود مع مركزشباب كوم حمادة.

كما تعادل بترول إسكندرية مع العبور 1-1 وبنفس النتيجة خرج لقاء الترام مع غزل كفرالدوار.

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ونجح المعمورة في تحقيق الفوز علي بدر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة أهداف.

ترتيب المجموعة الحادية عشر :-

1-سبورتنج 42 نقطة

2-مياه البحيرة 40 نقطة

3-الترام 39 نقطة

4-شباب كوم حمادة 34 نقطة

5-اسكندرية للبترول 32 نقطة

6-بدر 31 نقطة

7-المعمورة 30 نقطة

8-ايتاي البارود 28 نقطة

9-نهضة العامرية 26 نقطة

10-كفربولين 25 نقطة

11-غزل كفرالدوار 24 نقطة

12- نادي كوم حمادة 24 نقطة

13-العبور 22 نقطة

14-نادي رشيد 20 نقطة

15-حوش عيسي 18 نقطة

16-القباري 13 نقطة