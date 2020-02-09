رياضة | دي بروين يوجه صدمة قوية لبرشلونة وريال مدريد بهذا التصريح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دي بروين يوجه صدمة قوية لبرشلونة وريال مدريد بهذا التصريح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح كيفين ​دي بروين​ النجم البلجيكي بأنه يشعر بالراحة داخل ​مانشستر سيتي​ ، ولا يفكر في الرحيل عن الفريق.

وقال النجم البلجيكي : "أنا أشعر بالراحة هنا لأن هذا هو الفريق الذي ألعب معه لأطول فترة بعيداً عن جينك، لكن حينها كنت لا أزال شابا لذلك كان الأمر مختلفًا".

وأكمل:" أنا سعيد هنا ألعب في واحد من أفضل الفرق في العالم، وواحدة من أفضل بطولات الدوري في العالم وأسرتي مستقرة، أطفالي سعداء لذلك يجعل الأمر أكثر راحة".

وتابع دي بروين : "إذا لم يكن هناك أحد من هذه الأشياء في مكانه، فسيؤدي ذلك إلى الضغط عليك، لكن ليس لدي هذا الضغط في الوقت الحالي، وأشعر أنني أستطيع التركيز على ما أحتاج إلى القيام به لأكون جاهزًا".