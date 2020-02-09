رياضة | ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ثلاثي ليفربول يرحل عن الريدز في الصيف المقبل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت بعض التقارير الصحفية اليوم الأحد أن نادي ليفربول يسعى للتخلي عن ثلاثي الفريق خلال الصيف المقبل.

ووفقًا لـ موقع "The Athletic" أن ​ليفربول​ سيتخلى عن ثلاثة لاعبين دفعة واحدة في الميركاتو الصيفي المقبل بشكل مؤكد.

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واوضحت صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنكليزية أن اللاعبين الثلاثة هم ​شيردان شاكيري​ و​ديان لوفرين​ و​آدم لالانا​ وإرتبط شاكيري بالرحيل عن الريدز في الميركاتو الشتوي الماضي بعد تلقيه عرضاً من روما بسبب فشله في الحصول على فرصة اللعب بشكل منتظم.

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يذكر أن نادي ​ميلان الإيطالي يسعى​ بضم ديان لوفرين بالميركاتو الصيفي الماضي لكن الصفقة لم تنجز فيما ينتهي عقد لالانا في حزيران المقبل وحتى الآن لا توجد مفاوضات لتجديده وقد يرحل مجاناً بالصيف.