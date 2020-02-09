رياضة | نجم الأهلي المُصاب يتواجد في التتش بدون العكاز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم الأهلي المُصاب يتواجد في التتش بدون العكاز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواجد حمدي فتحي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على ملعب التتش بالجزيرة، بدون العكاز لأول مرة منذ الإصابة التي تعرض لها في غضروف الركبة.

وحضر حمدي فتحي لملعب التتش بالجزيرة، من أجل الخضوع لفحص طبي تحت قيادة خالد محمود، طبيب الفريق، بعد عودته من ألمانيا عقب خضوعه لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب المعالج والذي أقر بتخلصه من العكاز.

وتعرض حمدي فتحي، للإصابة في غضروف الركبة، خلال مشاركته في معسكر منتخب مصر قبل مبارتي كينيا وجزر القمة في الجولتين الأولى والثانية في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية الكاميرون 2021.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في السابعة والنصف مساء غد الاثنين، على ملعب القاهرة الدولي، ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز.