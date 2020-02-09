رياضة | خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبر سار للأهلي قبل موقعة صن دوانز النارية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الجهاز الطبي للنادي الأهلي، أنه يعمل حاليا على تجهيز نجم الفريق رمضان صبحي، من أجل اللحاق بموقعة صن داونز في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويرفض جهاز الكرة بنادى الأهلى، التسرع فى عملية عودة رمضان صبحى، جناح الفريق، فى المباريات المحلية المقبلة.

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وقام الطاقم الطبى للفريق بتوجيه نصيحة للجهاز الفني بضرورة منح اللاعب الوقت الكافى، حتى يتعافى من إصابة المزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها قبل أسابيع، وذلك من أجل التئام التمزق بنسبة 100% لتجنب أى مضاعفات.

ويفكر الجهاز الفنى فى استبعاد اللاعب من عدد من المباريات المحلية المقبلة، حتى يدخل مواجهة صن داونز المقرر لها 29 فبراير، وهو فى قمة جاهزيته.

يشار إلى أن رمضان صبحى كان أحد العناصر المهمة والأساسية فى تشكيل نادى الأهلى بالفترة الماضية، قبل أن يتعرض لتمزق من الدرجة الثانية.