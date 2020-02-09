رياضة | بث مباشر live.. مشاهدة مباراة ريال مدريد بث مباشر "تغطية مباشرة" Real Madrid Today

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة أوساسونا ضد الريال، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد ضيفًا ثقيلاً على نظيره أوساسونا، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأحد الموافق 9 فبراير الجاري، في إطار منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني الممتاز “الليجا”.

موعد مباراة أوساسونا ضد الريال لمشاهدتها عبر كورة أونلاين realmadrid ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة أوساسونا ضد الريال فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة حيث تنطلق مباراة أوساسونا ضد الريال، في تمام الخامسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة أوساسونا ضد الريال

ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي أوساسونا ضد الريال حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 3، في قمة منافسات الجولة الـ23 من بطولة الدوري الإسباني، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية وخاصة الإسبانية.

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بث مباشر لمباراة أوساسونا ضد الريال كول كورة COOLKORA

يتطلع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان لإستغلال الحالة المعنوية المرتفعة للميرنجي للظفر بنقاط المباراة، للحفاظ على صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، عن طريق تحقيق الفوز على أوساسونا realmadrid ONLINE.

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة أوساسونا ضد الريال للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

يلا شوت ONLINE للاستمتاع بمباراة أوساسونا ضد الريال

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة أوساسونا ضد الريال، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على ريال مدريد، نظرًا لقوة منافسه أوساسونا على أرضه ووسط جماهيره.