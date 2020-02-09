رياضة | فوز البنك الأهلي وشبان قنا وديروط وتعادل بنى سويف بجولة ساخنة في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فوز البنك الأهلي وشبان قنا وديروط وتعادل بنى سويف بجولة ساخنة في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت مباريات اليوم بالجولة 14 للمجموعة الأولى - الصعيد - بدورى القسم الثاني عن فوز فريق البنك الأهلي على فريق الفيوم بهدف عمرو عزت من ركلة جزاء في الدقيقة 39 من الشوط الثاني .

وفاز فريق شبان قنا على فريق الإعلاميين بهدف إبراهيم حسن من ركلة جزاء في الدقيقة35 من الشوط الثاني.

وتعادل فريق المنيا مع فريق بنى سويف بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بنى سويف بهدفين مقابل هدف تقدم كريم أشرف بالهدف الأول لبنى سويف في الدقيقة 5 واضاف محمود عبد العاطي الهدف الثاني لبنى سويف في الدقيقة 29 وسجل المنيا الهدف الأول في الدقيقة 35، وتمكن المنيا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 23 من الشوط الثاني.

وفاز فريق ديروط على فريق طهطا بهدفين مقابل هدف، انتهى الشوط الأول بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث تقدم ديروط، ثم تعادل طهطا، وفي الشوط الثاني، سجل ديروط هدف الفوز.

وتعادل فريق الألومنيوم مع ضيفه فريق تليفونات بني سويف بهدفين لكل منهما انتهى الشوط الأول بتقدم فريق الالومنيوم بهدفين نظيفين سجلها محمود نجاح من ضربة جزاء في الدقيقة 12 ، واضاف محمد عبد الحميد ميدو الهدف الثاني في الدقيقة 27، وفي الشوط الثاني، تمكن محمد كارم لاعب تليفونات بني سويف من تسجيل هدفين في الدقيقتين 20 و 45.

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وأهدر محمود عبده لاعب تليفونات بني سويف ركلة جزاء في الدقيقة 6 من الشوط الثاني، تصدى لها الحارس.

وتعادل فريق سوهاج مع فريق بترول أسيوط بدون أهداف، ليرتفع رصيد النادي السوهاجي إلى 16 نقطة، بالمركز التاسع، ويصبح رصيد البترول 18 نقطة.

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 31 نقطة

2- الالومنيوم 29 نقطة

3- بنى سويف 28 نقطة

4- شبان قنا 26 نقطة

5- تليفونات بني سويف 21 نقطة

6- الإعلاميين 18 نقطة

7- بترول أسيوط 18 نقطة

8- المنيا 16 نقطة

9- سوهاج 16 نقطة

10- الفيوم 14 نقطة

11- ديروط 8 نقاط

12- طهطا 4 نقاط