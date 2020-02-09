رياضة | تعادل مثير للألومنيوم مع تليفونات بني سويف في القسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعادل مثير للألومنيوم مع تليفونات بني سويف في القسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعادل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الألومنيوم على ملعبه، أمام فريق تليفونات بني سويف، بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما اليوم بملعب الاول، ضمن مواجهات الجولة 14 للمجموعة الأولى بدوري القسم الثاني.

بدأ اللقاء بضغط من لاعبي فريق التليفونات، واهدر فرصتين كانت كفيلة باحرازه لهدف التقدم، لولا تألق حسام صادق حارس الألومنيوم، لينتفض بعدها لاعبي الألومنيوم ويباغتو دفاعات نادي التليفونات، واستطاع من هجمة مرتدة، يخطئ في تقديرها حارس مرمي تليفونات بني سويف، ويتسبب في ركلة جزاء، يحسبها صبحي العمروي حكم اللقاء، ليتقدم الألومنيوم بهدف دون رد في الدقيقة 12 من زمن المباراة، عن طريق الظهير الأيسر محمود نجاح، ويواصل بعدها فريق الالومنيوم الضغط، وسط تراجع في أداء التليفونات.

وشهدت الدقيقة 27 الهدف الثاني للالومنيوم، عن طريق محمد عبد الحميد ميدو، ويستمر الفريقين على نفس الاداء حتى جاءت صافرة نهاية الشوط الاول، بتقدم الألومنيوم بهدفين دون رد.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني، كثف فريق تليفونات بني سويف هجماته، اتشهد الدقيقة احتساب ركلة جزاء لصالح التليفونات، في الدقيقة50 من زمن اللقاء، يهدرها محمود عبدة، لتستمر النتيجة تقدم الألومنيوم بهدفين دون رد.

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وواصل فريق الالومنيوم التراجع في الوقت الذي نشط فريق تليفونات بني سويف هجماته، ومع بلوغ الدقيقة58 تمكن محمد كارم لاعب بني سويف من احراز الهدف الاول لفريقه، لتصبح النتيجة تقدم الألومنيوم بهدفين مقابل هدف، لفريق التليفونات، ويواصل التليفونات مسلسل إهدار الفرص السهلة، وسط تراجع في أداء لاعبي الألومنيوم.

وشهدت الدقيقة الأولى من الوقت بدل من الضائع إحراز محمد كارم هدف التعادل لتليفونات بني سويف.

ويستمر الضغط من قبل لاعبي التليفونات وسط تراجع في أداء لاعبي الألومنيوم، حتى جاءت صافرة نهاية المباراة بتعادل الفريقين بهدفين لكل فريق.

بهذا التعادل، يرفع فريق الالومنيوم رصيده للنقطة 29،يحتل بها المركز الثاني بجدول المجموعة، فيما ارتفع رصيد تليفونات بني سويف، عن 21 نقطة، بالمركز الخامس.

أدار المباراة تحكيميا، صبحي العمراوي حكم ساحة من َمنطقة الاسكندرية، عاونه كلا من كريم كامل، وطارق مصطفى، وحكم رابع حمادة رشوان حكم رابع منطقة البحر الأحمر، وعبد العزيز ابو ستين مراقب لجنة المسابقات، وجمال الحيني َراقب لجنة الحكام