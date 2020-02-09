رياضة | مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 9 / 2 / 2020.. مشاهدة مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مواعيد مباريات اليوم حيث تقام الكثير من المواجهات الهامة اليوم الأحد 9 / 2 / 2020، أبرزها مباراة الإنتر ضد ميلان في الدوري الإيطالي، ومباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الدوري المصري، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري "الجولة الـ17"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري المصري بمواجهة حرس الحدود ضد الجونة، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

الإسماعيلي ضد الزمالك، تقام المباراة في تمام 7:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة ON Sport.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ26"

مانشستر سيتي ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام 6:30 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي "الجولة الـ23"

الإنتر ضد ميلان، تقام المباراة في تمام 9:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:45 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:45 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني "الجولة الـ23"

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أنطلقت مباريات اليوم في الدوري الإسباني بمواجهة أوساسونا ضد ريال مدريد، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ريال بيتيس ضد برشلونة، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ21"

بايرن ميونيخ ضد لايبزيج، تقام المباراة في تمام 7:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و9:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي "الجولة الـ24"

باريس سان جيرمان ضد ليون، تقام المباراة في تمام 10:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6.

مواعيد مباريات اليوم في البطولة العربية "إياب دور الـ8"

الرجاء البيضاوي ضد مولودية الجزائر، تقام المباراة في تمام 9:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و11:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبو ظبي الرياضية.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التونسي "الجولة الـ14"

أنطلقت مباريات اليوم في الدوري التونسي بمواجهة الترجي ضد اتحاد تطاوين، في تمام 5:00 مساء اليوم بتوقيت القاهرة.