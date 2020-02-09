رياضة | التشكيل الرسمي للجونة أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الجونة وحرس الحدود بث مباشر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل الرسمي للجونة أمام حرس الحدود.. مشاهدة مباراة الجونة وحرس الحدود بث مباشر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن البرتغالي بيدرو بارني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه حرس الحدود بعد قليل .

ويحل الجونة ضيفا على حرس الحدود في المباراة التي ستقام على ستاد المكس ضمن مباريات الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز.

تشكيل الجونة ضم كلا من :-

حراسة المرمى : إسلام طارق

خط الدفاع : باسم علي - محمد نجيب - لؤي وائل - جونثان نجويم

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خط الوسط : أكرم توفيق - سيرجي أكا - عموري - عمرو بركات

خط الهجوم : إسلام محارب - أحمد ياسر ريان.

البدلاء :-

عمر رضوان - محمود الجزار - محمد محسن ليلة - والتر بواليا - محمد ناجي "جدو" - ألان كيامبادي - محمود الشبراوي.