رياضة | أحمد مرتضى: محمد فضل أكدلي أن السوبر المصري في موعده

تحدث أحمد مرتضى منصور رئيس بعثة الزمالك في السوبر المصري وعضو مجلس إدارة القلعة البيضاء عن حقيقة إلغاء السوبر المصري.

ويلتقي الزمالك مع الأهلي يوم 20 فبراير الجاري في السوبر المصري بالإمارات.

وترددت أنباء قوية في الساعات الماضية عن إمكانية إلغاء السوبر المصري بسبب خلافات حول الرعاة والحقوق الاعلانية.

وكتب أحمد مرتضى عبر حسابه على تويتر "تواصلت مع محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة ان شاءالله".

ويستعد الزمالك لمواجهة السوبر الافريقي أمام الترجي التونسي يوم الجمعة المقبل في قطر.

ويتولى أحمد مرتضى مهمة رئاسة بعثة الزمالك في رحلة الإمارات وفقًا لم تم اختياره من مجلس إدارة القلعة البيضاء.

