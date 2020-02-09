رياضة | خالد بيومي يُفجر مفاجأة بشأن السوبر المصري في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خالد بيومي يُفجر مفاجأة بشأن السوبر المصري في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجر خالد بيومي الناقد الرياضي بقنوات أبوظبي الرياضية، مفاجأة كبرى بخصوص مصير مباراة السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل الكأس.

وكتب ” خالد بيومي ” على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ازمه كبري تواجه السوبر المصري بين الاهلي والزمالك في ابوظبي وتهدد بالغائه ” حيث تحفظ على كشف تفاصيل هذه الازمة.

ومن المقرر ان يواجه فريق الأهلي نظيره الزمالك يوم ٢٠ فبراير الجاري على كأس السوبر المصري بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم في وقت سابق عن اقامة المباراة بشكل طبيعي.