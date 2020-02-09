اونلاين | live| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري hd

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر live| بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري hd والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عشاق كرة القدم في مصر والعالم العربي ننشر لكم بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم الأحد الموافق 9 فبراير 2020.

ويستضيف الاسماعيلي فريق الزمالك اليوم على ملعب ستاد الإسماعيلية في إطار منافسات الأسبوع السابع عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم

ويدخل فريق الزمالك المباراة اليوم وهو في المركز الثالث بترتيب جدول الدوري وبرصيد 28 نقطة من 14 مباراة خاضها حقق الفوز في 8 مواجهات وتعادل في 4 وخسر في مباراتين.

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ويسعى الزمالك في مباراة اليوم

إلى تحقيق الفوز على دراويش الكرة المصري لمواصلة الزحف خلف المتصدر النادي الأهلي برصيد 39 نقطة.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي في الدوري المصري اليوم

كما يدخل الإسماعيلي في مباراة اليوم وهو في المركز التاسع برصيد 21 نقطة من 16 مباراة خاضها حقق الفوز في 6 مباريات وتعادل في 3 وخسر في 7 مواجهات.

وتسعى دراويش الكرة المصرية إلى تحقيق الفوز على نادي الزمالك ومواصلة الدخول إلى المربع الذهبي للمشاركة في البطولات القارية

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7