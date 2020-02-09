اونلاين | كورة اون لاين KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين KORA GOAL مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأربعاء بالدوري المصري HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة منافسه الإسماعيلي.

الزمالك يواجه الإسماعيلي، على أرضية ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة 17 من

بطولة الدوري المصري.

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ28 نقطة، جمعها من 14 مباراة له في المسابقة المحلية، فيما يقع الإسماعيلي في المركز 9 بـ21 نقطة.

يسعى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تحت القيادة الفنية للفرنسي باتريس كارتيرون، لمواصلة مشوار بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة منافسه الإسماعيلي الزمالك يواجه الإسماعيلي، على أرضية ملعب الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة 17 من

بطولة الدوري المصري ويحتل الزمالك المركز الثالث بـ28 نقطة، جمعها من 14 مباراة له في المسابقة المحلية، فيما يقع الإسماعيلي في المركز 9 بـ21 نقطة.

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7