اونلاين | رابط On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر .. Zamalek Today

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رابط On Sport مشاهدة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم بث مباشر .. Zamalek Today والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يتأهب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك لخوض مباراة هامة أمام نظيره الإسماعيلي على أرضبة ملعب الإسماعيلية، في إطار المرحلة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وتأتي هذه المواجهة بعد الفوز المستحق للفريق الأبيض على حساب حرس الحدود بهدفين نظيفين الأربعاء الماضي.

ننقل لكم خدمة مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر اليوم، والمقرر إذاعتها عبر شاشة أون سبورت الأولى، وسيعلق على أحداثها المعلق أيمن الكاشف مع انطلاقتها بتمام السابعة والنصف

مساءً بتوقيت مصر، والثامنة والنصف بتوقيت السعودية.

لن تكون مهمة الفارس الأبيض سهلة في مباراته القادمة، خاصة وأنه يتواجد بالمركز الثالث بجدول ترتيب فرق الدوري المصري برصيد 28 نقطة، وبفارق 11 نقطة كاملة عن الصدارة، ما يعني أن الخسارة ستصعب مهمة كتيبة كارتيرون بالمنافسة على اللقب والصعود لقمة الجدول.

أما الإسماعيلي فيحل بالترتيب التاسع في الجدول وفي جعبته

21 نقطة حصدهم من 16 جولة، وسيعى الفريق لمواصلة تحقيقه للنتائج الجيدة وتحسين ترتيبه في المسابقة.

سيعاني الفريق الأبيض من بعض الغيابات في مباراة الإسماعيلي، وأبرز الغائبين محمود عبد العزيز ومحمد عبد الغني، ومن المتوقع أن يبدأ كارتيرون المواجهة بالتشكيل المُعتاد عليه على النحو الآتي.

محمد أبو جبل

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حازم إمام – محمود الونش – محمود علاء – محمد عبد الشافي

طارق حامد – فرجاني ساسي

أوناجم – أوباما – أحمد زيزو

بن شرقي

المباراة الزمالك × الإسماعيلي

المسابقة الدوري المصري (الأسبوع الـ17)

الموعد الأحد 9 فبراير 2020 - الساعة 19:30 بتوقيت مصر

القناة الناقلة أون سبورت

الملعب الإسماعيلية