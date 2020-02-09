اونلاين | بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بث مباشر لاستضافة الإسماعيلي لفريق الزمالك في الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز (مؤجلة من يوم 23/1/2020).

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “أيمن الكاشف ”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على ستاد “الإسماعيلية”.

يستضيف الإسماعيلي فريق “الزمالك” في قمة الاسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعينه على

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تحقيق الفوز لتعويض خسارة الجولة الماضية امام فريق “أسوان” بنتيجة (2-1).

ويقبع فريق الدراويش في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 21 نقطة، حيث خاض الفريق 16 مباراة وحقق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل في 3 وخسر في 7 مناسبات.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة منتشيًا

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7