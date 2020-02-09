اونلاين | بدون تقطيع بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بدون تقطيع بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري المصري لايف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شاهد مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم الأحد 9-2-2020

بث مباشر لاستضافة الإسماعيلي لفريق الزمالك في الأسبوع السابع عشر من الدوري المصري الممتاز (مؤجلة من يوم 23/1/2020).

المباراة التي ستذاع على قناة أون سبورت بتعليق “أيمن الكاشف ”، ستنطلق في تمام الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، 17:30 بتوقيت جرينيتش، 20:30 بتوقيت السعودية، على ستاد “الإسماعيلية”.

يستضيف الإسماعيلي فريق “الزمالك” في قمة الاسبوع السابع عشر من مسابقة الدوري المصري الممتاز، وعينه على تحقيق الفوز لتعويض خسارة الجولة الماضية امام فريق “أسوان” بنتيجة (2-1).

شاهد مباراة الزمالك والإسماعيلي ويقبع فريق الدراويش في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري العام برصيد 21 نقطة، حيث خاض الفريق 16 مباراة وحقق الفوز في 6 مباريات فقط وتعادل في 3 وخسر في 7 مناسبات.

على الجانب الآخر يدخل الزمالك المباراة منتشيًا بتحقيق الفوز على فريق “حرس الحدود” في الجولة الاخيرة للمسابقة ليعوض تعثره الأخير امام فريق “وادي دجلة“، ويصل إلى النقطة الـ28.

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شاهد مباراة الزمالك والإسماعيلي ويحتل الفارس الأبيض المركز الثالث بعد أن لعب 14 مباراة، فاز في 8 وتعادل في 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف.

وتاريخيًا التقى الفريقين في 105 مباراة، حيث كانت الغلبة للفارس الأبيض الذي حقق الفوز في 43 مباراة في المقابل فاز الدراويش في 31 لقاء وانتهت 31 مباراة بالتعادل بين الفريقين.

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الزمالك – الإسماعيلي

???? ملعب الإسماعيلية (الإسماعيلية – مصر)

???? الدوري المصري الممتاز (الجولة الـ17)

⌚لم تبدأ بعد..(الساعة 17:30 بتوقيت جرينتش)

الاسماعيلي و الزمالك الساعة 7.30 علي قناة 7