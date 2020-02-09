اونلاين | مشاهد مباراة الزمالك والإسماعيلي بث مباشر ON SPORT YouTube مجانًا بدون تقطيع (لحظة بلحظة)

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ف عاد الزمالك لذاكرة الانتصارات بالفوز على حرس الحدود بهدفين نظيفين في الجولة الماضية ويستعد الفريق الأبيض الإسماعيلي اليوم. ويعتبر هذا اللقاء الأخير للفارس الأبيض قبل مواجهة السوبر الإفريقي أمام الترجي التونسي والذي أيضاً سيواجهه في دور الثمانية من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى الجانب الآخر، يسعى الإسماعيلي لتحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك حتى يتمكن من الدخول في المنافسة علي المربع الذهبي في الدوري المصري الممتاز وتحديدًا بعد خسارته الأخير أمام أسوان والتي ستجعله يرتب أوراقه جيدًا قبل مواجهة الزمالك.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بالتشكيل التالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حازم إمام

خط الوسط : طارق حامد - فرجاني ساسي - أشرف بن شرقي - يوسف أوباما

خط الهجوم : أحمد سيد زيزو - مصطفى محمد

* القنوات الناقلة للمباراة :

تنقل قناة تايم سبورت وقناة أون سبورت وقناة النيل الرياضية والقناة المصرية الفضائية بخلاف القنوات الأرضية المصرية مباراة اليوم ومباريات الدوري المصري. وإليكم ترددات القنوات الناقلة على قمر النايل سات:

- تردد قناة تايم سبورت : 11449 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

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- تردد قناة أون سبورت : 10853 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

- تردد قناة النيل للرياضة : 11842 أفقي

معدل الترميز 27500

3/4

- تردد القناة المصرية الفضائية : 11765 أفقي

معدل الترميز 27500

5/6

* مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي :

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* يلا شوت بث مباشر مباراة الزمالك والإسماعيلي :

نتابع معكم رابط مشاهدة مباراة الزمالك والإسماعيلي اليوم في الدوري المصري الممتاز على قناة أون سبورت وعلى قناة نايل سبورت إتش دي ونرصد لكم كل جديد عبر نقل محتوى متميز ونتابع معكم كل جديد عبر التفاصيل.

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