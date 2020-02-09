شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مرتضى: محمد فضل أبلغني أن السوبر المصري سيقام في موعده المحدد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه تواصل مع محمد فضل عضو اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، وأبلغه بإقامة مباراة السوبر المصري أمام الأهلي بالإمارات في موعدها المحدد.

وكتب أحمد مرتضى، على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «تواصلت مع الكابتن محمد فضل وأبلغني أن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دولة الإمارات الشقيقة إن شاء الله».

ومن المقرر أن يستضيف ملعب استاد محمد بن زايد مباراة الأهلي والزمالك يوم 20 فبراير على لقب كأس السوبر المصري، وانتشرت في الساعات القليلة الماضية أنباء عن وجود أزمة تهدد إقامة اللقاء.