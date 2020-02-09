شكرا لقرائتكم خبر عن 20 لاعبًا في قائمة المصري استعدادًا لمواجهة وادي دجلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، عن قائمة لاعبيه المختارة للسفر إلى العين السخنة للمبيت بأحد فنادقها، استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة، والمقرر إقامتها في الخامسة مساء غدا، الاثنين، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبًا على النحو التالي:

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حراسة المرمى: أحمد مسعود، أحمد عبدالفتاح، محمد شحاتة.

الدفاع: كريم العراقي، إسلام أبوسليمة، خالد مصطفى، بهاء مجدي، عمر كمال، عبدالناصر دي ماريا.

الوسط: عمرو موسى، فريد شوقي، سعيدو سيمبوريه، محمد جابر، حسين رجب، مفتاح طقطق، حسن على، شيخ موكورو، أيمن ندا.

الهجوم: أحمد ياسر، أوستين أموتو.