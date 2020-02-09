شكرا لقرائتكم خبر عن «إيمانويل» يمنح لاعبي المقاصة راحة سلبية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر النيجيري إيمانويل أمونيكي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة، منح لاعبي الفريق راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة.
ومن المقرر أن يستأنف فريق المقاصة تدريباته غدا، الثلاثاء، على الملعب الفرعي لاستاد الدفاع الجوي، استعدادا لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها الخامسة مساء يوم 17 فبراير الجاري، باستاد بتروسبورت، ضمن منافسات دور الـ16 لبطولة كأس مصر.
وكان فريق المقاصة قد تعادل بنتيجة 1-1 مع الإنتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.
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