شكرا لقرائتكم الخطيب يظهر فى مران الأهلى لدعم المارد الأحمر قبل مواجهة الطلائع ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على حضور جزء من مران الأهلي الأخير استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش، والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعدادًا لمواجهة طلائع الجيش.

وظهر محمود الخطيب في مران الأهلي من أجل دعم اللاعبين ومساندتهم والمطالبة بمواصلة الانتصارات وتقديم عروض مميزة في جميع المسابقات المحلية والإفريقية، وعقد بيبو جلسة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، والسويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من أجل معرفة طلبات الفريق في الفترة المقبلة خاصة أن الفريق يستعد لفترة مهمة حيث يخوض لقائي أمام الزمالك يومي 20 فبراير و25 فبراير في السوبر المصري والدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الإثنين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

Advertisements

ويستعد الأهلي لمواجهة طلائع الجيش في تمام السابعة والنصف مساء غدًا الإثنين على استاد القاهرة، ضمن مباريات الجولة الـ17 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويخوض فريق الكرة بالنادى الأهلى مرانه الأخير مساء اليوم، الأحد، استعداداً لمباراة طلائع الجيش المقرر لها مساء غد فى الجولة السابعة عشرة للدورى الممتاز، ويدخل الفريق معسكرا مغلقا عقب مران اليوم وتشهد قائمة المباراة استمرار غياب رمضان صبحى لعب الفريق الذى مازال يواصل خوض البرنامج التأهيلى للتعافى من إصابته الأخيرة بتمزق فى العضلة الخلفية التى تعرض لها منتصف ديسمبر الماضى وسيعود اللاعب للتدريبات الجماعية يوم 13 فبراير الجارى.

ويسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعبين على أفضل صورة ويدفع بهم وهم فى جاهزية تامة، خاصة فى ظل المرحلة الصعبة فى الفترة المقبلة، وتتضمن عدة مباريات مهمة وصعبة فى أكثر من بطولة سواء الدورى الممتاز بمواجهة المصرى الجمعة المقبل، والزمالك يوم 24 فبراير فى قمة الدور الأول، وأيضا مواجهة الزمالك فى السوبر المحلى وصن داونز فى دور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا.