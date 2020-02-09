شكرا لقرائتكم شوقى غريب: أشكر أبو هشيمة على دعمه الأوليمبي.. ونتمنى ميدالية بطوكيو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأكد غريب أن أبو هشيمة نفذ وعده للاعبي المنتخب بعد أن زار الفريق خلال معسكرات الإعداد للبطولة بجانب وزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي، وعمرو الجناينى، رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وطالبهم خلالها بتحقيق اللقب ورفع اسم مصر عاليا، ومصالحة الجماهير المصرية بعد إخفاق المنتخب الأول وخروجه من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، وأن كرة القدم قادرة على إسعاد الشعب المصري بمختلف طوائفه.

وجدد المدير الفنى للمنتخب الأولمبى شكره لأبو هشيمة، بعد تنفيذ وعده بصرف مكافأة المنتخب وتسليمها لاتحاد الكرة، ومن ثم توزيعها على اللاعبين والجهاز الفني، وهو نفس الأمر بالنسبة لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق.

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وتمنى المدير الفني للمنتخب المتأهل لأوليمبياد طوكيو 2020، أنه يتمني تحقيق ميدالية في الأوليمبياد وسيبذل قصارى جهده مع الجهاز المعاون واللاعبون على إسعاد الشعب المصري واللاعبين.

واشترط شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تكون الوديات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة أمام الفرق المتأهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق في يوليو المقبل.

تلقي المنتخب الاولمبي بقيادة شوقي غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية في دبى بالامارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل وتحديدا في الفترة من 23 حتي 31 من نفس الشهر ، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .