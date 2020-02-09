شكرا لقرائتكم إيهاب جلال يختار 20 لاعبا بقائمة المصرى لمواجهة وادى دجلة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري عن قائمة لاعبيه المختارين للسفر للعين السخنة للمبيت هناك بأحد فنادقها استعدادًا لمباراته الهامة، والمرتقبة التي تجمعه بنظيره فريق وادي دجلة المقرر إقامتها في الخامسة مساء غد الاثنين على ستاد الجيش بالسويس.



وتضم القائمة 20 لاعبًا جاءوا على النحو التالي :

أحمد مسعود ، أحمد عبد الفتاح ، محمد شحاته لحراسة المرمى ومعهم كريم العراقي ، اسلام أبو سليمة ، خالد مصطفى ، بهاء مجدي ، عمر كمال ، عمرو موسى ، فريد شوقي ، سعيدو سيمبوريه ، عبد الناصر دي ماريا ، محمد جابر ، حسين رجب ، أحمد ياسر ، مفتاح طقطق ، حسن علي ، شيخ موكورو ، أيمن ندا ، أوستين أموتو.

أعلن محمد الخولي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، استمرار الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي بقيادة إيهاب جلال.

وأضاف الخولي في تصريحات لبرنامج زملكاوي على شاشة قناة الزمالك مع الاعلامي كريم شحاتة:" مجلس الادارة اجتمع مع إيهاب جلال اليوم وتم وضع خطة لعبور المرحلة القادمة الصعبة والتعهد على تحسين أوضاع الفريق".

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وأنهى حديثه مؤكداً أن إيهاب جلال باقٍ في منصبه ولن يرحل عن القيادة الفنية للفريق.

وعقد سمير حلبية رئيس مجلس إدارة نادي المصري جلسة مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق لاقناعة بالاستمرار فى قيادة الفريق و كشف بعض الامور داخل الفريق والعمل على تصحيحها خلال المرحلة المقبلة .

وكان إيهاب جلال قد أدلي بتصريحات عقب مباراة المصري وطنطا ، أعرب فيها عن عدم رغبته في الاستمرار بالقيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة ، وأنه سيحسم قراره النهائي بعد جلسة مع مجلس الإدارة .

وتعادل المصرى مع طنطا بهدفين لمثلهما مساء ،الخميس، بالجولة الـ16 للدوي الممتاز وتراجعت نتائج فريق المصرى البورسعيدى فى بطولة الدورى الممتاز حيث يحتل المركز الثانى عشر بر برصيد 17 نقطة حيث فاز فى 4 مباريات و تعادل فى 5 وخسر فى 5 .