شكرا لقرائتكم دورى القسم الثانى.. البنك الأهلى يواصل الانفراد بالصدارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت مباريات الجولة الرابعة عشر للمجموعة الأولى بدورى القسم الثانى مفاجأت عديدة في نتائج أهل القمة حيث انفرد البنك الأهلى مجددا بالصدارة بعد فوزه على الفيوم بهدف مقابل للاشئ احرزه هدافه عمرو عزت من ضربة جزاء رافعا رصيده إلى 31 نقطة ، بينما تجمد رصيد أبناء الفيوم عند 14 نقطة ، في الوقت الذى فشل فيه الألومنيوم في الحفاظ على تقدمه بهدفين مقابل للاشئ على تليفونات بنى سويف وتعادل بهدفين لمثليهما ليفقد نقطتين ثمينتين في سباق القمة ويرفع رصيده إلى 29 نقطة ، بينما رفع أبناء بنى سويف رصيدهم إلى 21 نقطة .

Advertisements

كما أسفرت باقى نتائج المجموعة عن تعادل بنى سويف خارج ملعبه مع المنيا بهدفين لمثليهما ليرفع بنى سويف رصيده إلى 28 نقطة في المركز الثالث للمجموعة ، بينما ارتفع رصيد المنيا إلى 16 نقطة ، في الوقت الذى اكتفى فيه سوهاج بقيادة أحمد كشرى بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام بترول أسيوط ليتعقد موقفه في جدول الترتيب .

في الوقت الذى حقق فيه ديروط فوزا معنويا على طهطا بهدفين مقابل هدف رافعا رصيده إلى 8 نقاط في المركز قبل الأخير للمجموعة ، بينما تجمد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز الأخير ، كما فاز شبان قنا على الإعلاميين بهدف مقابل للاشئ ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بينما تجمد رصيد الإعلاميين عند 18 نقطة .