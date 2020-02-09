شكرا لقرائتكم 7 ميداليات متنوعة لبعثة الكاراتيه فى البطولة الافريقية بالمغرب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق لاعبو منتخب الكاراتيه 7 ميداليات متنوعة خلال منافسات اليوم، الأحد، في البطولة الأفريقية التي تقام بالمغرب، و مقسمة الى 3 ذهبيات و 4 فضيات .حقق الذهبيات كل من جيانا فاروق في وزن 61 كدم ، وفريال عبد العزيز في وزن 68 ، و عبد الله ممدوح وزن 75 كجم ، وعلى مستوى الفضيات أحرزها كل من على الصاوى وزن 67 ، و رضوى سيد 50 كجم ، أحمد أشرف ، وسارة عاصم .

وتنتهى منافسات اليوم بعد خوض طه طارق ومحمد رمضان على الذهبية و شيماء أبو اليزيد على البرونزية .

وتوج منذ ساعات مالك سلامة و ياسمين حمدى ، ببرونزيتان ، كلا في وزنه ، ليرتفع رصيد البعثة إلى 15 ميدالية مقسمة الى 7 ذهبيات و 6 فضيات و برونزيتان .

Advertisements

وأحرز الميداليات الذهبية في اليوم الأول كل من چنه خميس، وشروق الحناوى، ومنتخب كاتا جماعى شباب، وكاتا جماعى شابات، وفيما يخص الفضيات أحرزها محمد حسين، وطارق محمد.

ويرأس بعثة المنتخب محمد الدهراوى رئيس الاتحاد، وسيد نصر عضو مجلس إدارة الاتحاد، ومعهم محمد عبد الرحمن مدرب المنتخب كومتيه رجال، وهانى قشطة مدرب المنتخب كومتيه آنسات، وسيد شمس مدرب المنتخب كومتيه شباب، ومحمد عبد الرجال مدرب المنتخب كومتيه شابات، ومحمد فتحى مدرب المنتخب كومتيه ناشئين، وسيد سالم مدرب المنتخب كومتيه ناشئات، ومصطفى إبراهيم مدرب المنتخب كاتا رجال وآنسات، وهانى محمود مدرب المنتخب كاتا شباب وناشئين .

وعلى مستوى اللاعبين يشارك 48 لاعبا ولاعبة، فى مختلف المنافسات ناشئين وناشئات، وشباب وشابات فردى وجماعى.