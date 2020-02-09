شكرا لقرائتكم ساسولو يقلب النتيجة على سبال في الدوري الإيطالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قلب فريق ساسولو تأخره بهدف أمام مضيفه سبال إلى فوز 2 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وتقدم سبال بهدف سجله كيفين بونيفازي في الدقيقة 23 وتعادل ساسولو عن طريق فرانشيسكو كابوتو في الدقيقة 65 من ركلة جزاء، قبل أن يسجل غيريمي بوغا هدف الفوز لساسولو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

ورفع ساسولو رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني عشر، وتجمد رصيد سبال عند 15 نقطة في المركز العشرين الأخير.