سر زيارة حسام حسن للأهلي

تواجد اليوم الأحد حسام حسن نجم الأهلي والزمالك والكرة المصرية السابق في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، وذلك للعب مبارة كرة خماسية مع عدد من قدامى النادي ومنهم محمد رمضان ومحمد عمارة وياسر ريان وأحمد حسن وزكريا ناصف وخالد مرسي مدير فرع الجزيرة وعدد أخر من أبرز نجوم الفريق الأحمر.

وحرص العديد من أعضاء النادي الأهلي على التقاط الصور التذكارية مع العميد والذي رحل مؤخراً عن تدريب سموحة بسبب سوء النتائج، ليخلفه حماده صدقي في تدريب الفريق السكندري بعد فسخ عقده مع الهلال السوداني.

حسام حسن حسام حسن

وكان مجلس أبوظبي الرياضي المُنظّم لبطولة السوبر المحلي، بعث دعوة لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لحضور المباراة المُقرر لها 20 فبراير الجاري بالإمارات بإستاد محمد بن زايد بالإمارات بين الأهلي والزمالك.

ويتولى خالد الدرندلي رئاسة بعثة الأهلي في الأمارات فيما سيسافر عدد كبير من أعضاء المجلس إلى هناك لدعم الفريق في المباراة المرتقبة أمام الغريم التقليدي نادي الزمالك.

كان اتحاد الكرة وشركة بريزنتيشن قد اتفقا مع مجلس أبو ظبي على حضور 27 ألف مشجع لمباراة الأهلي و الزمالك.

وأستقر مسئولو اتحاد الكرة بالتنسيق مع شركة بريزنتيشن الراعى الرسمي للكرة المصرية ومجلس أبو ظبي الرياضي على إحياء الفنان محمد رمضان حفل افتتاح مباراة السوبر المصري المقرر لها 20 فبراير المقبل بالإمارات والتي تجمع الأهلي بصفته بطل دورى النسخة الماضية والزمالك بطل كأس مصر على أن يتم تكريم الجهاز الفني لمنتخب مصر الأولمبي قبل انطلاق المباراة.

كشف محمد فضل عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة عن أنه تقرر صرف مبلغ 500 ألف درهم لصاحب المركز الأول في بطولة السوبر المحلي و300 ألف درهم لصاحب المركز الثانى خلال البطولة .