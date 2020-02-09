شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب: أشكر أبو هشيمة وممدوح عباس على الدعم.. ونتمنى ميدالية بطوكيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي الشكر لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة على مكافأة المنتخب عقب التتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة، التي استضافتها مصر في نوفمبر الماضي.

أكد غريب أن أبو هشيمة نفذ وعده للاعبي المنتخب بعد أن زار الفريق خلال معسكرات الإعداد للبطولة بجانب وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي وعمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة، وطالبهم بتحقيق اللقب ورفع اسم مصر عاليًا ومصالحة الجماهير المصرية بعد إخفاق المنتخب الأول وخروجه من دور الـ16 لكأس الأمم الأفريقية، وأن كرة القدم قادرة على إسعاد الشعب المصري بمختلف طوائفه.

أكد غريب أنه يشكر أبو هشيمة بعد تنفيذ وعده بصرف مكافأة المنتخب وتسليمها لاتحاد الكرة الذى قام بعد ذلك بتوزيع المكافآت على اللاعبين والجهاز الفني، ونفس الأمر لممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق الذى قام بتدعيم اللاعبين عقب تتويجهم بالبطولة.

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وتابع المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي صاحب إنجاز فوز المنتخب بأمم أفريقيا والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020، أنه يتمني تحقيق ميدالية في الأولمبياد وسيبذل قصارى جهده مع الجهاز المعاون واللاعبون على إسعاد الشعب المصري واللاعبين.

واشترط شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأوليمبي أن تكون الوديات التى يخوضها الفريق خلال الفترة المقبلة أمام الفرق المتأهلة إلى أوليمبياد طوكيو 2020 التى تنطلق في يوليو المقبل.

تلقي المنتخب الأولمبي بقيادة شوقي غريب عرضا لخوض دورة ودية دولية في دبى بالإمارات خلال فترة التوقف الدولية المحدد لها شهر مارس المقبل وتحديدا في الفترة من 23 حتي 31 من نفس الشهر، بمشاركة منتخبات تأهلت بالفعل لأولمبياد طوكيو 2020 ويعكف المدير الفني حاليًا علي دراسة العرض قبل البت فيه بشكل نهائى خاصة وانه يمتلك عروضًا لمواجهة اليابان وكوريا الجنوبية ورومانيا وديا في نفس التوقيت .