شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ضربتى جزاء تنهى الشوط الأول بتعادل الجونة مع الحرس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة حرس الحدود والجونة، التى تجمعهما حاليًا علي استاد المكس بالإسكندرية، فى الجولة الـ 17 بالدورى الممتاز، بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما، حيث احتسب الحكم ركلة جزاء للحرس فى الدقيقة 37 أحرز منها مصطفى جمال هدف التقدم، ثم احتسب ركلة جزاء للجونة فى الدقيقة 42 وأحرز منها أحمد ياسر ريان هدف التعادل.

ويحتل حرس الحدود المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 4 وتعادل في 6 وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 13 هدفاً فيما يحتل الجونة المركز الحادى عشر برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز في 5 لقاءات وتعادل في 3 وخسر 8 مباريات وسجل لاعبيه 12 هدفاً وتلقت شباكه 21 هدفاً.

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وطالب طارق العشرى المدير الفني لحرس الحدود لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات لاسيما أمام منافس قوى يملك نفس رصيدهم من النقاط ، في المقابل يسعى البرتغالى بيدرو بارنى المدير الفني للجونة لتحقيق الانتصار الثالث على التوالي بعد الفوز على المقاصة ثم وادى دجلة ضمن خطة الصعود للمربع الذهبى للمسابقة.

ويخوض الحدود المباراة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون رد في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الجونة على وادى دجلة بهدف دون رد في إطار نفس الجولة.