شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة الإسماعيلية.. 7 أرقام لـ " الزمالك و الدراويش " في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب الجماهير الزملكاوية المواجهة المنتظرة بين فريقا الزمالك و الإسماعيلى و المحدد لها السابعة و النصف مساء اليوم الأحد على ملعب إستاد الإسماعيلية ضمن مواجهات الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري العام .

و يتفوق فريق الزمالك على الإسماعيلى من الناحية الهجومية ، حيث سجل لاعبوه 20 هدف مقابل 14 لفريق الدراويش .

و يسعى فريق الزمالك في هذه المواجهة إلى مواصلة الفوز بعدما نجح في الظهور الأخير في تحقيق الفوز على حرس الحدود بنتيجة 2 / 0 .

فيما يطمح الدراويش في تصحيح الأوضاع بعد الخسارة من أسوان مؤخرا بنتيجة 2 / 1 في المباراة التي أقيمت بينهما في نفس الجولة على ملعب تماسيح النيل .

وحرص الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك على مطالبة لاعبيه بضرورة حصد النقاط الثلاث للمباراة للوصول للنقطة 31 وملاحقة المقاولون العرب على المركز الثانى قبل خوض المؤجلات.

لا سيما و أن المدرب الفرنسي طالب لاعبيه بضرورة العودة بنقاط المباراة حتى تمثل دفعة معنوية للفارس الأبيض قبل السفر لقطر لخوض مباراة الترجى التونسى على لقب كأس السوبر الأفريقي والمقرر لها 14 فبراير الجارى.

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ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك اللقاء بتشكيل مكون من : "محمد أبو جبل وحازم إمام ومحمد عبد الغنى ومحمود علاء وعبد الله جمعة وطارق حامد وأحمد زيزو وأمامهما أوناجم وأوباما ومصطفى محمد وأشرف بن شرقى".

فيما يفقد الاسماعيلى جهود عدد من لاعبيه في مباراة الزمالك هم محمد حمدى زكى وأحمد أيمن للإصابة، ومحمد هاشم للإيقاف بعدما تعرضه للطرد خلال مباراة أسوان الماضية، بينما لم يتحدد موقف الأوغندى باتريك كادو، المنضم حديثا من نهضة بركان المغربى، من المشاركة أمام الزمالك، نظرا لوصوله للإسماعيلية ظهر الخميس الماضى، وتم قيده محليا وعربيا.

و يرصد الخليج 365 7 أرقام لـ " الزمالك و الإسماعيلى " في الجدول التالى :