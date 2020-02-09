شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يُقرر السفر لخوض السوبر المحلى من القاهرة بدلاً من عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مسؤولو الزمالك، العودة إلى القاهرة، عقب خوض لقاء الترجى التونسى، المقرر له يوم الجمعة القادمة، فى ملعب الغرافة القطرى، فى بطولة السوبر الإفريقى، وذلك من أجل الاستعداد للسفر إلى الإمارات لخوض السوبر المحلى أمام الأهلى فى المباراة المقرر لها يوم 20 من شهر فبراير الجارى.

وكانت بعثة نادى الزمالك ستتوجه من قطر إلى عمان عقب الانتهاء من السوبر الإفريقى ثم تتجه البعثة البيضاء إلى الإمارات قبل أن يستقر مسؤولو النادى الأبيض على العودة إلى القاهرة ثم السفر بعد 48 ساعة إلى الإمارات حيث ستعود البعثة البيضاء من قطر إلى القاهرة عبر عمان، يوم السبت المقبل، ثم ستتوجه عقب 48 ساعة إلى الإمارات.

ويستعد الزمالك حاليا لخوض مباراة الإسماعيلى، التى ستقام فى السابعة والنصف من مساء اليوم، الأحد، فى الجولة الـ17 بالدورى الممتاز، ثم يرتبط الأبيض بمجموعة من التحديات المتتالية بدايتها لقاء الترجى التونسى يوم الجمعة 14 نوفمبر فى السوبر الأفريقى، ثم لقاء الأهلى يوم 20 من الشهر الجارى فى بطولة السوبر المحلى بالإمارات، إلى جانب مواجهة الفريق الأحمر يوم 24 من الشهر ذاته فى الدورى، والتى طلب الأبيض تأجيلها ثم مباراتى الترجى فى ذهاب وإياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا المحدد لهما يومى 29 من الشهر الجارى و6 من شهر مارس المقبل بخلاف لقاء بيراميدز فى الدورى المحدد له يوم 2 من الشهر المقبل.

وترددت أنباء حول مواقع التواصل الاجتماعى حول تأجيل موعد السوبر المصرى ليرد أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، حول تلك الأنباء بإنها غير صحيحة وقال عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر":"تواصلت مع محمد فضل وأبلغني إن مباراة السوبر المصري بين الزمالك والأهلي ستقام في موعدها في دوله الإمارات الشقيقة".