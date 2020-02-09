شكرا لقرائتكم خبر عن ساسى و فخر الدين يرفعان شعار "أصدقاء الأمس أعداء اليوم" في مواجهة الزمالك و الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مباراة الزمالك و الاسماعيلى اليوم مواجهة مباشرة بين الثنائى فرحانى ساسى لاعب الزمالك ، و فخر الدين بن يوسف لاعب الاسماعيلى ، ليتنافس كل منهما ، لتحقيق الفوز لفريقه ، و الحاق الهزيمة بالفريق الذى يلعب له الاخر.

ويلتقى فريق الزمالك مع الاسماعيلى في السابعة و النصف من مساء اليوم بإستاد الإسماعيلية وسط عدة تحديات وأهداف يسعى لتحقيقها .

وسبق و كان فرجانى ساسى لاعب الزمالك، ضمن صفوف الصفاقسى التونسى ، فة نفس الوقت الذى كان يزامله بالفريق فخرالدين بن يوسف، و الذى تعقد معه الاسماعيلى خلال الانتقالات الشتوية ، ليرفع اللاعبان في مواجهة الليلة شعار " أصدقاء الامس أعداء اليوم "

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ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 28 نقطة بعد أن لعب 14 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 4 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكهم 10 أهداف ومازال لديه مباراتين مؤجلتين فيما يحتل الإسماعيلى المركز التاسع برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 16 مباراة فاز فى 6 مواجهات وتعادل فى 3 وخسر 7 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً .

ويعود ساسى لقيادة خط الوسط أمام الإسماعيلى إلى جانب طارق حامد ، وكان كارتيرون قد استبعد ساسى من مباراة الفريق الماضية أمام حرس الحدود ، التي جمعت الفريقان مؤخراً في الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتي انتهت بفوز الأبيض بثنائية نظيفة سجلها يوسف أوباما وأحمد زيزو، حيث اعتمد المدرب الفرنسي على "زيزو" بدلا من فرجانى ساسى ، وجاء استبعاد اللاعب فى مباراة حرس الحدود بمثابة عقوبة من كارتيرون لتغيب اللاعب عن مران اللاعبين المستبعدين خلال فترة تواجد البعثة البيضاء بأنجولا لمواجهة أول أغسطس في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا.