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شكرا لقرائتكم خبر عن غرينوود: يمكنني تعلم الكثير من راشفورد والان مع التفاصيل
الأحد 9 فبراير 2020
كشف اللاعب مايسون غرينوود أنه يشعر وكأنه يسير على نفس الطريق في مانشستر يونايتد مثل ماركوس راشفورد، وهو يتوق إلى أن يتعلم قدر المستطاع من الدولي الإنكليزي للمضي قدمًا.
وعندما سئل عما إذا كان يعتبر راشفورد مثالاً يحتذى به، قال غرينوود: "نعم، بالتأكيد، لقد كان في الأكاديمية وجاء من خلالها وأشعر أنني أتابع خطواته".
وأضاف: "لقد كان أكبر مني بسنوات قليلة ولكن يمكنني بالتأكيد أن أستلهم الكثير مما أنجزه حتى الآن. لقد عرفته منذ وقت طويل، لذلك رأيت مدى حسن أدائه وكيف تقدم كلاعب، هناك الكثير لنتعلمه عندما نكون حوله".
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