شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يستهدف منبوذ مورينيو والان مع التفاصيل

الأحد 9 فبراير 2020 يستهدف مسؤولو نادي باريس ​سان جيرمان​ الفرنسي تدعيم الخط الخلفي للفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية بعد نهاية الموسم الجاري.

وبحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فان النادي الفرنسي يراقب أداء الظهير الأيسر داني روز، المعار من ​توتنهام​ إلى نيوكاسل. Advertisements واضافت الصحيفة، أن روز رحل عن توتنهام بسبب عدم مشاركته تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو. وتابعت أن داني روز (29 عاما) يسعى لتقديم أداء قوي للحفاظ على فرصة الانضمام الى قائمة منتخب إنكلترا للمشاركة في يورو 2020. ويضع النادي الباريسي الظهير الانكليزي هدفاً له لتعويض الرحيل المتوقع للايفين كورزاوا الذي ينتهي عقده نهاية الموسم الجاري.

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