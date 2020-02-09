شكرا لقرائتكم خبر عن خالد بيومي: أزمة كبرى تهدد بالإلغاء السوبر المصري بأبوظبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي خالد بيومي، محلل قناة أبوظبي الرياضية الناقل الحصري لمباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك، إن ثمة أزمة كبرى تواجه المباراة وتهددها بالإلغاء. وقال «بيومي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»: «أزمة كبرى تواجه السوبر المصري بين الأهلي والزمالك في أبوظبي وتهدد بإلغائه».

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